Sobrinho de Dilma, Pedro Rousseff sofre acidente em rodovia que liga BH a SP
O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25) na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, a equipe informou que ele viajava com um assessor.
Segundo o comunicado da assessoria, o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff ia para São Paulo. Ele iria acompanhar a apuração do pleito presidencial na capital paulista.
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do parlamentar eleito e de seu assessor. A equipe de Pedro afirmou que divulgará novidades assim que estiverem disponíveis.
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