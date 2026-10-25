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Sobrinho de Dilma, Pedro Rousseff sofre acidente em rodovia que liga BH a SP

A assessoria de imprensa do deputado federal eleito informou que ele seguia para a capital paulista com seu assessor para acompanhar a apuração do pleito presidencial

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Pedro Rousseff
Não há informações sobre estado de saúde de Pedro Rousseff Reprodução/Instagram @pedrorousseff

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25) na rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, a equipe informou que ele viajava com um assessor.

Segundo o comunicado da assessoria, o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff ia para São Paulo. Ele iria acompanhar a apuração do pleito presidencial na capital paulista.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do parlamentar eleito e de seu assessor. A equipe de Pedro afirmou que divulgará novidades assim que estiverem disponíveis.

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