Socióloga com carreira em Itaipu: conheça a primeira-dama Janja

Rosângela Lula da Silva teve papel de destaque na campanha presidencial de 2022 para aproximar Lula de artistas e na comunicação digital

Rosângela Lula da Silva é conhecida pelo seu apelido: Janja. Esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga prometeu, ao início do mandato do petista, resignificar o papel de primeira-dama. O chefe do Executivo disputa a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Nascida em 27 de agosto de 1966, em União da Vitória, no Paraná, Janja é filha de José Clóvis da Silva e Vani Terezinha Ferreira, que morreu em 2020 por covid-19. A família da socióloga mudou-se para Curitiba, a capital do estado, pouco depois de seu nascimento.

Em 1983, Janja filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) aos 17 anos. Participou das atividades ligadas à redemocratização e ao movimento Diretas Já, que pedia eleição direta para Presidência da República após o fim da Ditadura Militar.

Carreira no setor elétrico

Formada em ciências sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1991, Janja prestou serviços a órgãos públicos de Curitiba, colaborou com iniciativas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), trabalhou na liderança do PT na Assembleia Legislativa do Paraná e integrou as ações ligadas à construção da usina hidrelétrica de Barra Grande.

Em 2003, a socióloga começou a prestar serviços de consultoria à Itaipu Binacional. Passou a integrar formalmente o quadro de funcionários da usina dois anos depois.

De 2012 a 2016, foi cedida à Eletrobras. Após o período, retornou à Itaipu Binacional. Janja aposentou-se em 2019.

Relacionamento com Lula

Em maio de 2019, quando o chefe do Executivo estava preso na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Curitiba, o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira revelou que Lula estava apaixonado e iria se casar depois de ser solto. À época, a identidade de Janja não foi revelada.

O relacionamento começou em dezembro de 2017. Em março do ano seguinte, Janja acompanhou o petista em uma caravana que percorreu Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Quando o chefe do Executivo foi preso, em 7 de abril de 2018, Janja participou da Vigília Lula Livre montada na frente do prédio da PF. O petista foi solto em 8 de novembro, momento em que a socióloga foi apresentada como sua “futura companheira”.

O casal mudou-se para São Bernardo do Campo, berço político de Lula. Em maio de 2022, eles se casaram em uma cerimônia na capital paulista que reuniu políticos, artistas e influenciadores. O matrimônio foi oficializado por dom Angélico Sândalo Bernardino.

Campanha presidencial de 2022

Janja foi peça fundamental na campanha de Lula em 2022. Ativa nas redes sociais, a socióloga contribuiu com a aproximação do chefe do Executivo a artistas, como Anitta, e com a comunicação digital.

A socióloga também deu contribuições à campanha em temas que têm afinidade, como diversidade, sustentabilidade e direito das mulheres e dos animais. Durante o primeiro turno, prometeu “ressignificar” o papel da primeira-dama.

Após a vitória de Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, Janja se envolveu com as atividades desempenhadas na transição de governo. A socióloga também coordenou os preparativos para a posse presidencial, como o Festival do Futuro e o ato de entrega da faixa ao petista por representantes do povo brasileiro.

Como primeira-dama, Janja tem atuado em frentes sobre direitos das mulheres, fome e pobreza, infância e adolescência, sustentabilidade e proteção e bem-estar animal. Deu suporte a campanhas governamentais e a atividades do G20. Também participou da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e de eventos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI).