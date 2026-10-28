Tarcísio comenta carta de Flávio e diz que caminho é ‘respeitar o resultado das urnas’

Governador de São Paulo afirmou que entende revolta do senador mas que é 'preciso olhar para frente'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comentou sobre a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (28). Em nota, ele disse que entende a revolta do senador, mas que a eleição acabou e é preciso “respeitar o resultado das urnas”.

“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio, entendo sua indignação e sua revolta, e esse sentimento é o de muitos brasileiros também. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente.” Tarcísio de Freitas

Na carta, Flávio chegou a afirmar que era o “presidente eleito do Brasil”. Em uma terceira versão da carta, porém, ele recuou e disse ser o “líder do Brasil”.

Para Tarcísio, o momento exige “responsabilidade, serenidade e a construção de uma oposição forte”, que seja capaz de exercer seu papel na Câmara dos deputados e no Congresso Nacional contra o governo Lula. “É assim, respeitando o processo democrático e trabalhando dentro das instituições, que vamos fortalecer o sistema de freios e contrapesos que sustenta a nossa democracia”, finalizou.

Em vídeo publicado na quarta-feira (27),Tarcísio já havia aceitado o resultados das urnas e afirmado que, apesar do resultado, “o Brasil continua”.

Carta de Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou nesta quarta-feira (28) pela primeira vez após fugir do Brasil para os EUA. Em carta, ele se dirigiu ao povo brasileiro como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse no início da carta.

Fontes do PL afirmaram à Jovem Pan que não estavam cientes sobre a carta e o partido não tem nenhuma relação com a divulgação da manifestação do senador.

Na carta, Flávio classificou a votação de domingo como “fraude eleitoral” e disse que os votos a mais recebidos pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do primeiro para o segundo turno são fruto de ilegitimidade do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula.

“Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”. Flávio Bolsonaro

O candidato derrotado à Presidência do Brasil, no último domingo (25), afirmou que a decisão de Zanin em prorrogar o horário das eleições das 17h para às 19h foi “tomada por cima da competência do Tribunal Superior Eleitoral” e que toda a campanha da chapa de Lula teve “abuso de poder”. “Ao longo de toda a campanha, houve abuso de poder político, econômico e uso da máquina pública em favor da reeleição”, completou.

Ao final da carta, Flávio afirma que vai se dirigir “regularmente ao povo brasileiro” e que não os abandonou. “Saí do Brasil, mas não abandonei os brasileiros. Esta luta não terminou no dia 25 de outubro. Ela só termina quando o Brasil voltar a ser um país livre. E esse dia vai chegar”, finalizou.