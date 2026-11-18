Secretário assumiu pasta em dezembro de 2025 no lugar de Guilherme Derrite; delegado já era cotado como favorito para se manter na pasta

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quarta-feira (18) a manutenção do delegado Osvaldo Nico no comando da Secretaria de Segurança Pública do estado em 2027. A confirmação foi dada em entrevista durante a inauguração da fábrica da Toyota, em Sorocaba (SP).

Nico já era o favorito nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes. A análise de aliados é que o trabalho do delegado tem sido satisfatório, com aumento no êxito de operações tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Outro detalhe pontuado por interlocutores é que o atual chefe da SSP conseguiu contornar as crises na pasta que rondaram os primeiros anos de Tarcísio à frente do estado.

Osvaldo Nico é policial civil de carreira. Ingressou na instituição em 1979 como carcereiro, passando por investigador até chegar a delegado em 1992. Comandou o Grupo de Operações Especiais (GOE) e supervisionou o Grupo Especial de Resgate (GER) por 12 anos.

Assumiu a SSP em dezembro de 2025 no lugar de Guilherme Derrite (Progressistas-SP), que retornou para o mandato de deputado federal.