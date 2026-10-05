Tarcísio diz que Flávio deve levar secretários para o Governo Federal se vencer
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que Flávio Bolsonaro (PL) deve levar secretários do estado ao Governo Federal, caso vença a eleição, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, nesta segunda-feira (5).
A gente precisa esperar o desfecho da eleição presidencial. Acredito muito na vitória do Flávio Bolsonaro, e claro que a gente vai estar sempre pronto para indicar quadros que fazem parte do governo de São Paulo, e o Flávio já tem me falado que tem interesse de levar alguns quadros que estão aqui conosco para o Governo Federal.Tarcísio de Freitas
O governador também elogiou a equipe que formou no estado. Sobre Flávio ter ficado atrás de Lula (PT) na capital, Tarcísio disse que houve avanço, já que o presidenciável teve uma diferença menor para o petista do que o pai, Jair Bolsonaro, em 2022.
Então, estou muito otimista que as pessoas estão acolhendo essa mensagem, tanto é que houve um crescimento expressivo do Flávio na reta final e esse crescimento gera aquela onda. Olha, eu não tenho muita dúvida que o Flávio vai ser eleito presidente da República.Tarcísio de Freitas
Tarcísio irá se reunir em Brasília com o próprio partido e outros sobre apoiar Flávio no segundo turno, e considerou não estar com o candidato do PL um “erro, até porque ele vai ganhar a eleição.”
PT não tem nada para oferecer, então, com certeza, o Republicanos não vai estar, não vai estar com o PT. Declarar neutralidade é, para mim, um erro. Então a gente tem que realmente embarcar com o Flávio. Bolsonaro.Tarcíso de Freitas
Veja a entrevista completa:
continue lendo
- Oposição a Tarcísio cresce na Alesp, mas base governista continua maioria Jovem Pan* · há 43 minutos
- Flávio diz que Congresso está configurado para um presidente como ele Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Câmara dos Deputados terá recorde de 108 mulheres a partir de 2027 Jovem Pan · há 2 horas
- PL é o que mais cresce na Câmara; União Progressista tem maior queda Jovem Pan · há 2 horas