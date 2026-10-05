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Política

Tarcísio diz que Flávio deve levar secretários para o Governo Federal se vencer

Em entrevista a Jovem Pan, govenador comemorou a reeleição e disse acreditar na vitória do candidato do PL
Beatriz Manfredini Fernando Keller

Beatriz Manfredini e Fernando Keller

O candidato à reeleição ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) da início a sua campanha eleitoral participando de um encontro com mulheres em Osasco na Grande São Paulo neste domingo (16)
Declaração foi dada nesta segunda ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que Flávio Bolsonaro (PL) deve levar secretários do estado ao Governo Federal, caso vença a eleição, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, nesta segunda-feira (5).

A gente precisa esperar o desfecho da eleição presidencial. Acredito muito na vitória do Flávio Bolsonaro, e claro que a gente vai estar sempre pronto para indicar quadros que fazem parte do governo de São Paulo, e o Flávio já tem me falado que tem interesse de levar alguns quadros que estão aqui conosco para o Governo Federal.Tarcísio de Freitas

O governador também elogiou a equipe que formou no estado. Sobre Flávio ter ficado atrás de Lula (PT) na capital, Tarcísio disse que houve avanço, já que o presidenciável teve uma diferença menor para o petista do que o pai, Jair Bolsonaro, em 2022.

Então, estou muito otimista que as pessoas estão acolhendo essa mensagem, tanto é que houve um crescimento expressivo do Flávio na reta final e esse crescimento gera aquela onda. Olha, eu não tenho muita dúvida que o Flávio vai ser eleito presidente da República.Tarcísio de Freitas

Tarcísio irá se reunir em Brasília com o próprio partido e outros sobre apoiar Flávio no segundo turno, e considerou não estar com o candidato do PL um “erro, até porque ele vai ganhar a eleição.”

PT não tem nada para oferecer, então, com certeza, o Republicanos não vai estar, não vai estar com o PT. Declarar neutralidade é, para mim, um erro. Então a gente tem que realmente embarcar com o Flávio. Bolsonaro.Tarcíso de Freitas

Veja a entrevista completa:

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