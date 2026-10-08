TSE adia julgamento que decide candidatura de Dallagnol ao Senado pelo Paraná

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou o julgamento que definirá a validade da candidatura de Deltan Dallagnol (Novo), eleito senador pelo Paraná no primeiro turno. O ex-procurador recebeu 2.904.594 votos, ou 25,14% dos votos válidos. O caso estava previsto para esta quinta-feira (8), mas não foi chamado para julgamento. Ainda não foi definida uma nova data.

O processo questiona decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que havia deferido o registro de Dallagnol. A ação pede o indeferimento da candidatura e a nulidade dos votos recebidos pela chapa. O relator é o ministro Floriano de Azevedo Marques.

Na véspera da eleição, Floriano havia decidido individualmente pelo indeferimento do registro. No domingo (4), o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, suspendeu os efeitos da decisão e determinou que os votos de Dallagnol fossem contabilizados até a análise do caso pelo plenário.

A controvérsia está relacionada à saída de Dallagnol do Ministério Público Federal. Em 2023, o TSE cassou seu mandato de deputado federal por entender que ele pediu exoneração enquanto havia procedimentos disciplinares que poderiam resultar em inelegibilidade.