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Política

TSE registra 421 urnas substituídas nas primeiras 2 horas de votação

Número representa 0,7% das 499.248 máquinas distribuídas

Agência Brasil

urna eletronica
Urna Eletrônica Antonio Augusto/TSE

Com pouco mais de duas horas de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 421 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições.

O número corresponde a 0,7% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral deixou reservadas mais 68.912 equipamentos para substituição, se necessário.

O TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

Neste ano, 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanham testes de integridade que são realizados em urnas espalhadas por todos as unidades da federação, informou o TSE. Até o momento nenhuma ocorrência foi registrada.

Caso até mesmo a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê que como último recurso seja adotada a votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano.

Neste domingo (4), mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

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