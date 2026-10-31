UniCesumar expulsa alunos após mensagens discriminatórias em grupo de WhatsApp

Universidade concluiu sindicância interna e também aplicou advertências e suspensões; instituição não informou quantos estudantes foram punidos

A UniCesumar anunciou a expulsão de alunos envolvidos na troca de mensagens discriminatórias em um grupo de WhatsApp. A decisão foi tomada após a conclusão, na sexta-feira (30), de uma sindicância interna aberta para investigar o caso. Além dos desligamentos, a universidade informou que aplicou advertências e suspensões a outros estudantes, de acordo com a gravidade das condutas identificadas.

Em nota oficial, a instituição afirmou que a comissão responsável pela investigação recomendou a adoção de medidas disciplinares, posteriormente aprovadas pela reitoria, conforme as regras previstas no regimento interno.

A UniCesumar não informou quantos estudantes foram expulsos, suspensos ou advertidos. Os nomes dos envolvidos também não foram divulgados.

A investigação foi aberta depois da circulação de mensagens de conteúdo discriminatório em um grupo de WhatsApp com a participação de alunos da instituição. O episódio levou a universidade a divulgar um primeiro posicionamento, em 27 de outubro, anunciando a abertura da sindicância e prometendo adotar as providências cabíveis.

Na ocasião, a UniCesumar esclareceu que o grupo não era um canal oficial da universidade e não possuía vínculo institucional. Segundo a instituição, o acesso ocorria por convite dos participantes e não era restrito à comunidade acadêmica.

A universidade também afirmou que conseguia identificar apenas os integrantes pertencentes ao seu corpo discente e que não divulgaria dados pessoais por questões legais e éticas relacionadas à confidencialidade.

Universidade repudia discriminação

No novo comunicado, divulgado após a conclusão da investigação, a UniCesumar reafirmou seu compromisso com a ética, a responsabilidade e o respeito à vida, além de condenar manifestações discriminatórias.

A instituição informou que as punições foram definidas individualmente, considerando a gravidade de cada conduta apurada pela comissão responsável.

A universidade também comunicou que o Núcleo de Apoio ao Estudante de Medicina (NAEME) permanece disponível para oferecer acolhimento, orientação e suporte aos alunos.