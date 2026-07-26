Unidade Popular oficializa candidatura de Samara Martins à Presidência

A dentista prometeu, em eventual governo, combater a violência contra a mulher e defender pautas da classe trabalhadora

Essa é a segunda vez que Samara Martins disputa a eleição presidencial

O partido Unidade Popular (UP) realizou neste domingo (26) a convenção nacional que confirmou a candidatura da dentista Samara Martins como candidata à Presidência da República.

Também ficou definido que a chapa será “pura”. O posto de vice ficou com a guarda portuária Raquel Brício (UP). Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Pará e Amapá.

É a segunda vez que Samara disputará a eleição presidencial. Em 2022, ela foi vice na chapa de Leonardo Péricles, também do UP.

A convenção foi realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Em seu discurso, Samara Martins afirmou que pretende combater a violência contra a mulher e defender as pautas da classe trabalhadora.

“A crise do capitalismo atinge principalmente as mulheres trabalhadoras e faz crescer a violência sobre os nossos corpos. Por isso, uma chapa 100% feminina, com um programa socialista, é tão importante para essas eleições”, disse ela.

O UP terá candidatos a governador em 17 estados. Em São Paulo, o partido lançou Vivian Mendes, fundadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, como candidata ao Palácio dos Bandeirantes.

Além de Samara Martins, já foram oficializadas as candidaturas presidenciais de Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).