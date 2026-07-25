Ele disse que há uma diferença numérica de 2,5 milhões de votos, mas que pode cair para um milhão de votos e aí há chance de empatar a disputa

Márcio França: estamos com uma diferença de 2,5 milhões de votos com o Tarcísio

O ex-ministro e pré-candidato a vice-governador de São Paulo Márcio França (PSB) afirmou neste sábado, 25, que se o PT levar a eleição no Estado para o segundo turno, Lula ganhará no primeiro turno para presidente. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas.

“Se nós levarmos a eleição aqui em São Paulo para o segundo turno, se vocês nos ajudarem a fazer isso, significa dizer que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno com o presidente Lula. No primeiro turno, se a gente empatar em São Paulo, a gente ganha a eleição no primeiro turno com o presidente Lula”, afirmou.

Ele disse que há uma diferença numérica de 2,5 milhões de votos, mas que pode cair para um milhão de votos e aí há chance de empatar a disputa.

“A diferença que nós temos hoje, numérica, com Haddad em relação ao Tarcísio, é uma diferença entre 2,5 milhões de votos, que era a diferença que nós perdemos na eleição passada. Parece muito voto, mas, como não tem três ou quatro candidatos, isso significa só 1,5 milhão de votos”, completou.

Ele recheou seu discurso de críticas ao atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), dizendo que nem a família Bolsonaro confia em seu ex-ministro e que este é “traíra”.

O evento que lança a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo também tem a presença de Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB). Todos são pré-candidatos e foram ministros no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também comparece à convenção.