Valdemar Costa Neto diz ter preferência por Tereza Cristina para vice de Flávio

O presidente do PL deu declaração em entrevista exclusiva ao 3 em 1, da Jovem Pan

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta sexta-feira (10) ter preferência pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) para ser vice do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao 3 em 1, da Jovem Pan.

Valdemar afirmou que Tereza Cristina e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são as duas mulheres que “mais têm prestígio no Brasil hoje”.

Entretanto, ponderou que a decisão final do nome para fechar a chapa cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a Flávio.

O presidente do PL expôs também que essa decisão pode não ser tomada antes da convenção que lançará a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto, em 25 de julho.