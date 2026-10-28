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Veja momento em que Flávio Bolsonaro desembarca com a família nos EUA

Senador desembarcou com a mulher e as duas filhas em Miami nesta quarta-feira (28), após passar pela Argentina e pelo Equador

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Flávio desembarca nos EUA
Imagens mostram o momento da chegada do senador aos Estados Unidos. Após desembarcar de um jato particular Gulfstream G400, Flávio e seus familiares foram acompanhados por um policial, que cumprimentou o parlamentar. Reprodução/CNN

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarcou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28), acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas do casal. A família chegou às 10h24 ao aeroporto executivo de Opa-locka, em Miami, na Flórida, após deixar o Brasil pela fronteira com a Argentina e fazer uma escala no Equador. A viagem ocorreu depois que o parlamentar descumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar seus passaportes à Polícia Federal e não sair do país.

Imagens mostram o momento da chegada do senador aos Estados Unidos. Após desembarcar de um jato particular Gulfstream G400, Flávio e seus familiares foram acompanhados por um policial, que cumprimentou o parlamentar. Em seguida, o grupo entrou em um veículo que o aguardava na saída do aeroporto. Até a última atualização, o senador não havia se pronunciado publicamente sobre a viagem, e o destino da família após deixar o terminal era desconhecido.

Veja o momento:

Fuga pela Argentina

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de domingo (25), Flávio deixou o Brasil na noite de terça-feira (27). Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, às 22h50, acompanhado da mulher e das filhas. As autoridades argentinas informaram que os quatro apresentaram documentos válidos e não tinham impedimentos para ingressar no país.

Da Argentina, a família embarcou em um avião particular com destino aos Estados Unidos. A aeronave fez uma parada para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, em uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro. O jato utilizado na viagem, um Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, havia chegado ao aeroporto de Puerto Iguazú na noite de segunda-feira (26) e permanecido no local após problemas relacionados à autorização de decolagem.

Restrição judicial e apoio de Trump

A saída de Flávio ocorreu após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a entrega de seus passaportes e o proibiu de deixar o território nacional. A medida foi adotada no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que também envolve o advogado Willer Tomaz. Segundo informações divulgadas pela Jovem Pan, o senador não entregou os documentos dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Na madrugada desta quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que aprovaria a entrada de Flávio e de sua família nos Estados Unidos. “Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria”, declarou. Na terça-feira, o Departamento de Estado americano já havia informado que permitiria a entrada dos quatro e concederia vistos à família. Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, vive na Flórida, mas não havia confirmação de que os familiares seguiriam para sua residência.

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