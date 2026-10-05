Veja os 10 municípios onde Flávio e Lula tiveram os maiores percentuais de votação
O candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar a Presidência no segundo turno após alcançarem 47,03% e 45,16% dos votos válidos, respectivamente, na primeira etapa das eleições, realizada no domingo (4). O Nordeste liderou a votação no petista, enquanto o Sul favoreceu o senador.
A região Nordeste concentra oito dos dez municípios em que Lula foi mais votado. Municípios do Piauí aparecem cinco vezes, e Perambuco, 3.
Já a região Sul concentra domina o levantamento de Flávio, também com oito dos dez municípios em que ele recebeu os maiores percentuais de votação. Municípios do Rio Grande do Sul aparecem seis vezes, Paraná, 2, enquanto Mato Grosso e Pará registram um município cada.
Lula
- Bonfim do Piauí — PI — 88,73%
- Carnaubeira da Penha — PE — 88,33%
- Fartura do Piauí — PI — 88,23%
- Pariconha — AL — 88,12%
- Guaribas — PI — 87,59%
- Inajá — PE — 87,50%
- Barreirinha — AM — 87,40%
- Terra Nova — PE — 87,24%
- São Braz do Piauí — PI — 87,18%
- Campinas do Piauí — PI — 87,10%
Flávio Bolsonaro
- Nova Pádua — RS — 87,02%
- Novo Progresso — PA — 84,13%
- Quatro Pontes — PR — 83,35%
- Nova Bassano — RS — 83,19%
- Vespasiano Corrêa — RS — 82,83%
- Pinto Bandeira — RS — 82,79%
- Itanhangá — MT — 82,61%
- Nova Santa Rosa — PR — 82,57%
- Arroio do Padre — RS — 82,54%
- Monte Belo do Sul — RS — 82,51%
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