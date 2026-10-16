Violência é o maior problema do Brasil para 43% dos eleitores, aponta Gerp

Levantamento mostra que falta de hospitais e médicos aparece na sequência, com 22% e 21%; corrupção é citada por 16% dos entrevistados

A violência é o problema mais grave do Brasil para 43% dos eleitores, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta sexta-feira (16). O levantamento perguntou aos entrevistados quais são os três principais problemas do país que podem interferir na escolha do próximo presidente da República. A segurança pública lidera a lista de preocupações, seguida por questões relacionadas à saúde.

A falta de hospitais aparece em segundo lugar, mencionada por 22% dos entrevistados, enquanto a falta de médicos é citada por 21%. Segundo o instituto, não há diferença estatisticamente significativa entre os dois problemas.

Na sequência aparecem os impostos muito altos, com 17%, e a qualidade das escolas e a corrupção, ambas com 16%. O custo de vida elevado foi mencionado por 9% dos entrevistados, enquanto o desemprego recebeu 8% das citações.

Outros problemas lembrados pelos eleitores foram a falta de escolas (7%), a falta de cursos profissionalizantes (2%), o uso de drogas (2%) e a presença de moradores de rua (1%).

Como os entrevistados podiam indicar até três problemas, a soma dos percentuais ultrapassa 100%. Outros 14% não souberam ou não responderam à pergunta.

Violência lidera desde junho; preocupação com corrupção diminui

A violência aparece como o principal problema do Brasil nas 12 pesquisas divulgadas pela Gerp desde junho. No primeiro levantamento da série, realizado em 5 de junho, o tema foi mencionado por 56% dos eleitores. Na pesquisa anterior, de 12 de outubro, o percentual era de 41%, chegando agora a 43%.

A corrupção, por sua vez, passou de 42% das menções em junho para 16% em outubro, uma redução de 26 pontos percentuais ao longo da série histórica. Na comparação com o levantamento de 12 de outubro, o índice caiu de 20% para 16%.

No mesmo intervalo, a falta de hospitais passou de 18% para 22%, enquanto a falta de médicos oscilou de 20% para 21%. A preocupação com impostos muito altos subiu de 12% para 17%.

Preocupações variam entre homens e mulheres

Na divisão por sexo, a violência é apontada como um dos principais problemas por 49% dos homens e 39% das mulheres.

Já os problemas relacionados à saúde são mais mencionados pelas mulheres. A falta de hospitais e a falta de médicos são citadas, cada uma, por 24% das entrevistadas. Entre os homens, os percentuais são de 20% e 17%, respectivamente.

Os impostos elevados são mencionados por 21% dos homens e 14% das mulheres. Entre os jovens de 16 a 24 anos, a preocupação com a carga tributária chega a 29%.

Metodologia

A pesquisa Gerp Mercadologia ouviu 2.400 eleitores em todo o Brasil entre os dias 14 e 16 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05187/2026.