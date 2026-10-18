‘Você tinha o apoio do presidente’, afirmou advogado em áudio a Vorcaro, segundo revista

Mensagens e um áudio encontrados no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram que o advogado Walfrido Warde alertou o banqueiro, em março de 2025, sobre uma suposta “jogada da Globo” para enfraquecer o apoio político que o empresário teria no governo e no PT. Os diálogos, divulgados pela revista Veja neste domingo (18), indicam articulação para tentar salvar o banco da quebra.

Segundo a reportagem, Warde enviou o áudio a Vorcaro no dia 30 de março daquele ano — dois dias depois de o Banco de Brasília (BRB) anunciar a compra de 58% do capital do Master. A operação dependeria da aprovação do Banco Central, e Vorcaro contava com influência política para viabilizá-la. No áudio, o advogado diz: “A Globo tá querendo, basicamente, quebrar o teu apoio interno dentro do PT. Entendeu? É isso que eles querem. Eles querem tirar o apoio do presidente. Já entenderam que o teu apoio vem do presidente. Então eles querem tirar o teu apoio”.

Warde, que teria aproximado Vorcaro de Lula em um encontro fora da agenda no Planalto no fim de 2024, justificou a avaliação enviando o print de uma notícia do jornal O Globo sobre serviços de consultoria prestados por Guido Mantega ao banqueiro e sobre o encontro mediado pelo ex-ministro.

De acordo com a Veja, entre abril de 2023 e julho de 2025, Warde encaminhou a Vorcaro pelo menos 20 mensagens mencionando o presidente da República. Os diálogos, encontrados pela PF, mostram o advogado relatando acesso ao Palácio do Planalto e a assessores próximos de Lula, como o chefe de gabinete Marco Aurélio Santana (conhecido como Marcola).

Entre as mensagens atribuídas a Warde estão frases como “Vou conseguir uma audiência tua com o PR”, “Saí da sala do presidente” e “Ele me perguntou do teu e-mail”. Em outros trechos, ele informa que falaria com o presidente, que esteve “longamente” com Lula e que a reunião do banqueiro com o presidente estava “tudo ajustado”. Em um dos contatos, Warde adverte que “o presidente está um pouco impaciente hoje”.

A reportagem da revista descreve ainda articulações posteriores, incluindo tentativas de um segundo encontro com Lula — que o Planalto nega ter ocorrido — e mensagens em que Vorcaro pede que o advogado avise o presidente de que “vamos para a guerra”. Em um grupo chamado “Amigos”, Marcola teria confirmado que repassou o recado. Há também menção de que “o PR falou com o Guido”.

Em agosto de 2025, segundo o material, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, perguntou a Vorcaro se “o Presidente Lula apoia ou não a operação”. O banqueiro teria orientado que a questão fosse encaminhada por “Edinho” (provavelmente Edinho Silva, presidente do PT), dizendo que era “melhor via ele e não expor o presidente”.

Os esforços não impediram a liquidação do Banco Master pelo Banco Central três meses depois. A Veja destaca que os diálogos mostram Vorcaro contando com apoio político do Planalto e do PT para tentar evitar a bancarrota, em meio a pressões midiáticas e à necessidade de aprovação regulatória para a venda ao BRB.

A Jovem Pan tenta contato com Walfrido Warde e com a Presidência sobre a reportagem. O espaço está aberto para manifestação.