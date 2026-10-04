Votação no exterior: Lula vence em nove países; Flávio fica em 1º em seis
Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em nove países. O petista recebeu mais votos na Austrália, Arábia Saudita, China, Coreia do Sul, Egito, Estônia, Malásia, Nova Zelândia e Singapura. Já o candidato do PL ficou à frente no Catar, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Japão, Tailândia e Taiwan.
No Japão, onde está uma das maiores concentrações de eleitores brasileiros no exterior, Flávio recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Na Nova Zelândia, o petista alcançou 70,48%, enquanto o senador ficou com 19,28%.
Na comparação com 2022, a Tailândia foi um dos locais em que houve mudança na liderança. Lula havia recebido mais votos naquele ano, mas Flávio terminou à frente na votação deste domingo. Nos demais locais com dados comparativos disponíveis, a liderança permaneceu com o mesmo campo político da eleição anterior.
Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Os números abaixo são de boletins de urna. A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Veja os resultados disponíveis até o momento:
Austrália
Na Austrália, Lula ficou à frente, com 53,98% dos votos válidos. Em 2022, o petista também havia recebido mais votos no país, com 54,9%.
- Lula: 4.562 votos (53,98%)
- Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)
- Augusto Cury: 329 votos (3,89%)
- Renan Santos: 316 votos (3,74%)
- Romeu Zema: 132 votos (1,56%)
- Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)
- Samara: 30 votos (0,36%)
- Clariana Barão: 21 votos (0,25%)
- Hertz Dias: 14 votos (0,17%)
- Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)
- Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)
- Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)
Arábia Saudita
Na Arábia Saudita, Lula recebeu 61,90% dos votos válidos, contra 26,19% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia ficado à frente, com 48,1%.
- Lula: 52 votos (61,90%)
- Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)
- Renan Santos: 6 votos (7,14%)
- Romeu Zema: 2 votos (2,38%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,19%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (1,19%)
Catar
No Catar, Flávio Bolsonaro ficou à frente, com 48,45% dos votos válidos, contra 41,17% de Lula. Na eleição de 2022, Jair Bolsonaro também havia recebido mais votos no país, com 59,41%.
- Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%)
- Lula: 147 votos (41,17%)
- Renan Santos: 15 votos (4,20%)
- Augusto Cury: 10 votos (2,80%)
- Romeu Zema: 6 votos (1,68%)
- Ronaldo Caiado: 4 votos (1,12%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,28%)
- Edmilson Costa: 1 voto (0,28%)
China
Na China, Lula recebeu 56,63% dos votos válidos, contra 31,33% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia ficado à frente, com 48,5%.
- Lula: 367 votos (56,63%)
- Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)
- Renan Santos: 28 votos (4,32%)
- Augusto Cury: 21 votos (3,24%)
- Ronaldo Caiado: 13 votos (2,01%)
- Romeu Zema: 9 votos (1,39%)
- Samara: 2 votos (0,31%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,31%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,15%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,15%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,15%)
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, Lula recebeu 56,94% dos votos válidos, contra 33,33% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia vencido no país, com 66,67%.
- Lula: 123 votos (56,94%)
- Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
- Renan Santos: 6 votos (2,78%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
- Samara: 1 voto (0,46%)
Egito
No Egito, Lula recebeu 71,87% dos votos válidos, contra 18,75% de Flávio Bolsonaro. O petista também havia ficado à frente em 2022, com 64,29%.
- Lula: 46 votos (71,87%)
- Flávio Bolsonaro: 12 votos (18,75%)
- Augusto Cury: 3 votos (4,68%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (3,12%)
Emirados Árabes Unidos
Nos Emirados Árabes Unidos, Flávio Bolsonaro recebeu 48,92% dos votos válidos, contra 34,82% de Lula. Em 2022, Jair Bolsonaro também havia ficado à frente no país, com 48,6%.
- Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%)
- Lula: 469 votos (34,82%)
- Renan Santos: 64 votos (4,75%)
- Augusto Cury: 56 votos (4,16%)
- Romeu Zema: 27 votos (2,00%)
- Ronaldo Caiado: 26 votos (1,93%)
- Hertz Dias: 3 votos (0,22%)
- Clariana Barão: 3 votos (0,22%)
- Edmilson Costa: 2 votos (0,15%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,15%)
- Wilson Grassi: 1 voto (0,07%)
Estônia
Na Estônia, Lula recebeu 74,74% dos votos válidos, contra 10% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia ficado à frente, com 87,15%.
- Lula: 142 votos (74,74%)
- Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)
- Augusto Cury: 9 votos (4,74%)
- Renan Santos: 8 votos (4,21%)
- Ronaldo Caiado: 5 votos (2,63%)
- Romeu Zema: 3 votos (1,58%)
- Samara: 3 votos (1,58%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,53%)
Filipinas
Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro recebeu 53,23% dos votos válidos, contra 41,94% de Lula. Em 2022, Jair Bolsonaro também havia ficado à frente no país, com 60,71%.
- Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
- Lula: 26 votos (41,94%)
- Renan Santos: 2 votos (3,23%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)
Japão
No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Em 2022, Jair Bolsonaro também havia vencido no país, com 72,20%.
- Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)
- Lula: 5.222 votos (15,20%)
- Augusto Cury: 1.555 votos (4,53%)
- Renan Santos: 1.195 votos (3,48%)
- Ronaldo Caiado: 595 votos (1,73%)
- Romeu Zema: 367 votos (1,07%)
- Clariana Barão: 307 votos (0,89%)
- Samara: 164 votos (0,48%)
- Edmilson Costa: 131 votos (0,38%)
- Wilson Grassi: 92 votos (0,27%)
- Hertz Dias: 59 votos (0,17%)
- Leonardo Avalanche: 40 votos (0,12%)
- Rui Costa Pimenta: 35 votos (0,10%)
Malásia
Na Malásia, Lula ficou à frente, com 44 votos, contra 27 de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia recebido mais votos no país, com 47,37%.
- Lula: 44 votos
- Flávio Bolsonaro: 27 votos
- Renan Santos: 7 votos
- Augusto Cury: 3 votos
- Romeu Zema: 1 voto
- Ronaldo Caiado: 1 voto
Nova Zelândia
Na Nova Zelândia, Lula recebeu 70,48% dos votos válidos, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia ficado à frente, com 70,34%.
- Lula: 234 votos (70,48%)
- Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
- Renan Santos: 13 votos (3,92%)
- Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
- Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
- Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
- Samara: 2 votos (0,60%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,30%)
Singapura
Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Em 2022, o petista também havia recebido mais votos no país, com 63,71%.
- Lula: 190 votos (54,60%)
- Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)
- Renan Santos: 22 votos (6,32%)
- Augusto Cury: 21 votos (6,03%)
- Romeu Zema: 12 votos (3,45%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)
- Samara: 2 votos (0,57%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,29%)
Tailândia
Na Tailândia, Flávio Bolsonaro recebeu 50% dos votos válidos, contra 39,22% de Lula. Em 2022, no entanto, o petista havia ficado à frente, com 43,81%.
- Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
- Lula: 40 votos (39,22%)
- Renan Santos: 3 votos (2,94%)
- Augusto Cury: 3 votos (2,94%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,98%)
- Samara: 1 voto (0,98%)
Taiwan
Em Taiwan, Flávio Bolsonaro recebeu 48,86% dos votos válidos, contra 35,16% de Lula. Em 2022, Jair Bolsonaro também havia ficado à frente, com 56,65%.
- Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)
- Lula: 77 votos (35,16%)
- Renan Santos: 14 votos (6,39%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,74%)
- Clariana Barão: 4 votos (1,83%)
- Romeu Zema: 4 votos (1,83%)
- Hertz Dias: 2 votos (0,91%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (0,91%)
- Edmilson Costa: 1 voto (0,46%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,46%)
- Samara: 1 voto (0,46%)
Quando sai o resultado oficial da eleição?
A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.
Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.
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