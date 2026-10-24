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Política

Voto branco ou nulo pode mudar o resultado do segundo turno?

Brancos e nulos não são atribuídos a nenhum candidato e ficam fora do cálculo dos votos válidos

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

Votos brancos e nulos não são somados a nenhuma candidatura no segundo turno.

A legislação determina que o vencedor seja definido com base nos votos válidos, isto é, aqueles dados a uma das candidaturas concorrentes.

Branco e nulo não são transferidos para quem estiver na frente e não contam no cálculo que define o vencedor.

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