Voto branco ou nulo pode mudar o resultado do segundo turno?

Brancos e nulos não são atribuídos a nenhum candidato e ficam fora do cálculo dos votos válidos

Votos brancos e nulos não são somados a nenhuma candidatura no segundo turno.

A legislação determina que o vencedor seja definido com base nos votos válidos, isto é, aqueles dados a uma das candidaturas concorrentes.

Branco e nulo não são transferidos para quem estiver na frente e não contam no cálculo que define o vencedor.