‘A marca desta CPI é a inversão’, analisa Constantino após entrega de relatório final à PGR

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a entrega simbólica do relatório final da comissão à Procuradoria-Geral da República

Jefferson Rudy/Agência Senado - 19/08/2021 Relatório da CPI foi entregue à PGR após aprovação na última terça-feira, 27



Os senadores da CPI da Covid-19 entregaram o relatório final às mãos do procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta quarta-feira, 27. Ao receber o documento, o magistrado afirmou que a apuração sobre autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores pode avançar. “Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”, declarou. Estavam presentes no encontro o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o relator Renan Calheiros (MDB-AM), os senadores Humberto Costa (PT-PE), Rogério Carvalho (PT-SE), Otto Alencar (PSD-BA), Simone Tebet (MDB-MS), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE), além do deputado federal Bohn Gass, líder do PT na Câmara.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta, o comentarista Rodrigo Constantino falou sobre o tema, dizendo que a CPI estar acabando é algo positivo para o Brasil e que o colegiado perseguiu quem enxergava virtudes no governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Além disso, o comentarista afirmou que a marca da Comissão foi a inversão durante os trabalhos. “A CPI tem poderes policiais, de quebra de sigilo, de convocar, intimar e tratar da forma que trataram. A marca desta CPI é a inversão. Impostores sendo tratados como a voz da ciência e desqualificando gente séria. Corruptos parasitas do Estado tratando como criminosos empresários pelo crime de apoiar um tratamento, enxergar virtudes no governo e concordar com o presidente em alguma coisa. É uma ótima notícia que essa CPI esteja chegando ao fim, que entregue esse relatório patético de uma vez”, afirmou Constantino.

Confira o programa desta quarta-feira, 27: