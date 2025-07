Advogado de Jair Bolsonaro nega ter buscado informações sobre delação de Mauro Cid

Em sua declaração à Polícia Federal, Paulo Cunha confirmou ter encontrado a mãe do delator, mas descreveu o encontro como breve e casual

O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha, recentemente se viu no centro de uma polêmica envolvendo a delação premiada de Mauro Cid. Cunha negou ao Supremo Tribunal Federal (STF) qualquer tentativa de buscar informações sobre a delação de Cid, afirmando que não houve interferência nas investigações. A controvérsia surgiu após a mãe de Mauro Cid alegar que Cunha a abordou em um evento em São Paulo, em agosto de 2023, em evento de hipismo da filha de Cid, propondo uma defesa conjunta entre Cid e Bolsonaro. Além disso, a esposa de Cid fez acusações semelhantes, mencionando que Fábio Wajngarten, ex-secretário de comunicação social, teria insistentemente procurado a família.

Em sua declaração à Polícia Federal, Paulo Cunha confirmou ter encontrado a mãe de Cid, mas descreveu o encontro como breve e casual, afirmando que apenas parabenizou a filha de Cid por sua participação na competição. Ele negou categoricamente ter discutido a delação premiada ou tentado assumir a defesa de Cid, considerando tal ação imoral e antiética. Cunha faz parte da equipe de defesa de Bolsonaro no STF, no caso relacionado à tentativa de golpe. Junto com Wajngarten e o advogado Eduardo Kuntz, Cunha prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo, onde são investigados por obstrução de justiça.

Com informações de Janaína Camelo

*Reportagem produzida com auxílio de IA