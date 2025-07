Fábio Schiochet é eleito presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Deputado de oposição assume cargo com mandato de dois anos e promete atuação independente; colegiado é responsável por zelar pela conduta dos parlamentares

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputado Fábio Schiochet (União-SC)



O deputado Fábio Schiochet (União-SC) foi eleito nesta terça-feira (1º) presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, órgão responsável por analisar a conduta dos parlamentares da Casa. A nova composição do colegiado foi oficialmente instalada, e Schiochet exercerá um mandato de dois anos à frente do Conselho.

A escolha segue um acordo firmado durante a eleição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), garantindo que o União Brasil permaneceria no comando do Conselho de Ética. A instalação do colegiado estava prevista desde abril, mas a sessão só foi marcada para esta semana.

Apesar de o União Brasil ocupar três ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Schiochet é considerado um parlamentar de oposição. O deputado lidera o diretório estadual do partido em Santa Catarina e recentemente apresentou um projeto de decreto legislativo para revogar o aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), medida que gerou tensão entre o Executivo e o Congresso.

Perfil político

Schiochet está na Câmara desde 2019 e foi reeleito em 2022 com pouco mais de 50 mil votos. Em 2024, presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor e, anteriormente, comandou a Comissão de Minas e Energia. Sua trajetória partidária inclui passagens pelo PSD, pelo PSL — legenda pela qual o ex-presidente Jair Bolsonaro também se elegeu —, e, após fusão com o DEM, pelo União Brasil.

Papel do Conselho de Ética

O Conselho de Ética tem como missão a preservação dos princípios morais da atividade parlamentar e o zelo pela dignidade do mandato. Também é responsável por emitir pareceres e responder consultas da Mesa Diretora, comissões e parlamentares sobre condutas e procedimentos éticos.

A expectativa é que, sob o comando de Schiochet, o colegiado mantenha uma postura técnica e independente, especialmente diante de temas sensíveis envolvendo deputados investigados ou alvos de representações.

A eleição ocorre em um momento de reorganização política na Câmara, e o funcionamento efetivo do Conselho pode influenciar debates sobre decoro, transparência e responsabilização no Legislativo.