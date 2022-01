‘Ciro Gomes é uma fraude em todos os aspectos’, diz Constantino

Comentarista do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisou o discurso do pedetista no lançamento de sua pré-candidatura à presidência

Foto: José Cruz/Agência Brasil Pré-candidato criticou a adoção do teto de gastos e prometeu acabar com a medida



Um dos principais nomes da chamada terceira via, Ciro Gomes (PDT) lançou sua pré-candidatura para a presidência da República no fim da tarde desta sexta-feira, 21. Uma parte de seu discurso durante o evento foi transmitida durante o programa programa 3 em 1, da Jovem Pan. Na área econômica, Ciro criticou o teto de gastos. “Prometo acabar com esta ficção fraudulenta chamada teto de gastos e colocar em seu lugar um modelo que vai tocar o país adiante sem inflação e com equílibrio fiscal verdadeiro. No programa, o comentarista Rodrigo Constantino disse que Ciro Gomes não explica como vai fazer essas mudanças e afirma que o pré-candidato é uma fraude e que possui apenas uma nota. “Ciro Gomes é uma fraude em todos os aspectos. (Se coloca como uma figura) contra o sistema todo, e ele é uma criatura do sistema. Família de caciques políticos, foi ministro do Lula, ministro tucano. Vem com esse discurso todo de outsider que é patético. É o rebelde do sistema, a esperança de um modelo carcomido que é um nacional-desenvolvimentista. Ele fala que é o que mais comenta sobre macroeconomia, e é verdade, porque ele não entende nada de microeconomia. Também não entende nada de macro, então fica fazendo essas promessas absurdas. É o homem de uma nota só: tudo que ele fala é reduzir juros, porque juros é o grande vilão”, disse Constantino que afirmou que Ciro não explica como adotará as medidas que defendeu. “Não entende de economia, culpa os fatores errados e quer quebrar o termômetro para acabar com o sintoma”, concluiu.

