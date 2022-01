Bolsonaro carrega o caixão e se emociona com o enterro da mãe

Jair Bolsonaro estava em viagem oficial no exterior, mas voltou ao Brasil após saber da morte de Olinda; ele foi a Eldorado com a esposa, Michelle, e de dois dos seus filhos, Renan e Flávio

Reprodução/Jovem Pan News Jair Bolsonaro foi a Eldorado dar o adeus à sua mãe, Olinda



Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi sepultada na tarde desta sexta-feira, 21, em Eldorado, no interior de São Paulo. O chefe do executivo chegou à cidade às 15h15 para acompanhar o velório e depois, por volta das 16h30, participou de uma caminhada silenciosa até Cemitério Central, onde também está enterrado seu pai, Percy Geraldo Bolsonaro. O presidente se mostrou bastante emocionado, sobretudo quando ajudou a carregar o caixão. Olinda, que morreu na madrugada desta sexta, tinha 94 anos de idade. Ela estava internada desde segunda, 17, em um hospital da cidade próxima de Registro (SP). O presidente interrompeu viagem oficial – ele estava no Suriname e iria à Guiana, mas retornou após saber da morte da mãe. Bolsonaro viajou até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de lá seguiu no helicóptero presidencial até Eldorado ao lado da esposa, Michelle, e de dois dos seus filhos, Renan e Flávio. Ao chegar na cidade, o presidente foi direto para o salão paroquial da igreja Nossa Senhora da Guia, onde foi realizado o velório.