Constantino critica ataques de Lula a Bolsonaro: ‘Liga metralhadora giratória diante do espelho’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os ataques entre os pré-candidatos a presidência da República

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva são os candidatos mais cotados para vencer a eleição presidencial no Brasil



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ambos pré-candidatos a presidência da República, voltaram a se atacar nesta semana. Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, o petista fez críticas ao atual mandatário. “Bolsonaro faz um discurso violento, cheio de bravata, bem típico de um covarde, que tenta estimular a violência no país”, disse. Já em conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, o presidente também criticou Lula. “Não tem cabimento um cara que fala em aborto”, afirmou. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 12.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, as falas de Lula não passam de uma narrativa mentirosa. “Isso é mentira, é uma narrativa, não a nada de covarde no Bolsonaro. Você pode não gostar de inúmeras ações do presidente, mas covardia não está entre seus defeitos e isso é evidente. Então mais uma vez a gente fica com a sensação de que o Lula, que muitas pessoas da esquerda costumam fazer, liga uma metralhadora giratória diante de um espelho. Acusa os seus inimigos daquilo que você é e do que faz. Acho que estamos diante de um caso desse”, comentou.

