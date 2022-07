Constantino critica pedido de cancelamento de convenção do MDB: ‘Tentativa de sabotagem’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a solicitação do senador Renan Calheiros

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Convenção do MDB, marcada para a próxima semana, vai nomear Simone Tebet como candidata a Presidência da República



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, negou o pedido de uma ala do MDB para suspender a convenção do partido, marcada para a próxima semana. O encontro virtual nomeará a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como candidata da sigla a Presidência da República. Em sua decisão, Fachin disse que o edital de convocação da convenção afirma que será garantido o sigilo do voto pelo sistema que será utilizado para a realização da reunião. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) liderou a mobilização para o recurso judicial com o objetivo de adiar a convenção do partido. Ele e outros líderes da sigla, que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), querem mais tempo para definir se o partido terá ou não candidato próprio. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 26.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, o MDB está dividido. Ele ainda definiu o caso como “tentativa de sabotagem” e afirmou que o Renan Calheiros quer colocar o partido ao lado de Lula. “É um partido fisiológico, talvez o mais fisiológico e símbolo deste sistema que sempre operou as sombras, nos bastidores, para sempre se manter no poder. E está sentindo abstinência no governo Bolsonaro. Então existe uma ala liderada por Renan Calheiros querendo logo associar o MDB ao PT e participar desse projeto de tentativa de volta da quadrilha ao poder, para dividir o butim. É curioso analisar essa notícia porque é exatamente os modos operantes da turma petista, da turma lulista, Renan Calheiros e companhia. São atitudes de bastidores, tentando implodir adversários, internos no caso, ou judicializar a política. É exatamente os modos operantes. Basta ver o garoto de recados do Lula, o senador Randolfe Rodrigues, no Senado, sempre partindo para provocação do Supremo para poder fomentar o ativismo judicial. A senadora Simone Tebet não tem chance? Não tem chance. Mas ela tem direito de concorrer? Tem e teve lá os movimentos internos para levar a essa costura e colocá-la como candidata do MDB. Estamos vendo uma tentativa de sabotagem dessa candidatura de quem quer logo de uma vez colocar o MDB do lado do Lula. É essa figura que liderava a CPI da Covid-19 e que a imprensa levou a sério aquele circo porque o alvo era Bolsonaro”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 26: