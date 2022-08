Constantino critica rachadinha em partidos: ‘É uma forma de financiar campanha’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a acusação de rachadinha contra o deputado federal André Janones

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Janones é acusado, por um ex-assessor, de praticar rachadinha no mandato de deputado federal



Um ex-assessor do deputado federal André Janones (Avante-MG) acusa o parlamentar de praticar rachadinha. Janones trocou acusações com o jornalista Rica Perrone por meio de mensagens no Twitter nesta terça-feira, 23, sobre as denúncias. O assessor foi exonerado e não trabalha mais com o deputado. A Jovem Pan teve acesso a diversas conversas no WhatsApp entre os assessores e o deputado. Nas imagens, é possível ver a forma como Janones chega a chamar seus assessores, dizendo que são “analfabetos funcionais”, não tinham informações e até tinham certas dificuldades emocionais. Em outra conversa, Janones chama os assessores de “incompetentes”, de “ruins” e fala que são “burros”. São históricos longos de conversas entre Janones e seus assessores e, segundo o que diz esse ex-assessor, existia uma espécie de rachadinha, além de todo o assédio que girava em torno dos grupos de WhatsApp. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 24.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, a rachadinha é uma prática comum em alguns partidos políticos. Ele ainda definiu o caso como “o danones estragou, azedou”. “A rachadinha infelizmente é uma prática muito comum e diria que, em alguns casos, é até oficial dentro do estatuto do partido. O PT cobra o dízimo e PSOL também. O funcionário tem que ir lá devolver uma parcela para o partido. É uma forma de você financiar às vezes até campanha. Então existe rachadinha e rachadinha. Aquela que o cara fala ‘todo mundo dá 10% do salário para a gente continuar o investimento na campanha e ficar no poder’ e tem aquela que é se apropriar do salário de um funcionário fantasma. Esse caso do Janones está parecendo isso. São 60%. Colocou alguém lá para ficar com o dinheiro do cara. Essa é uma prática muito comum. Precisa ser punida obviamente. E agora vamos começar a ver o relativismo porque aconteceu de alguém que estava muito próximo e é assessor de campanha da milícia digital do Lula nas redes sociais. Eu sei porque eu fui um dos alvos e já estou colocando processo nesse sujeito”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 24: