Constantino diz que Bolsonaro deve explorar corrupção de Lula no debate: ‘É indefensável’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre a presença dos presidenciáveis no último debate da TV

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Bolsonaro e Lula são os principais candidatos à Presidência da República



Os candidatos à Presidência da República apresentam, na noite desta quinta-feira, 29, as últimas propostas do primeiro turno da campanha eleitoral. Os sete convidados Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) confirmaram presença no debate da Globo. Bolsonaro tem objetivo de fortalecer as acusações de corrupção contra o principal rival, Lula, e garantir presença no segundo turno das eleições 2022. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 29. Para o comentarista Rodrigo Constantino, Bolsonaro deve explorar o caso de corrupção de Lula no debate. “Acho que vai ser um repeteco daquele debate que assistimos na Band, porque ali muitos petistas ficaram assustados com a pouca reação do ex-presidiário Lula ao ser acusado dos crimes. A verdade que é indefensável isso. Não adianta ter estratégia de marketing, não adianta o ex-presidente ter algum tipo de preparo. É indefensável. Toda essa patota de tucanos e petistas querem passar uma borracha no passado. Mas não vai conseguir. Não tem como usar aquela máquina de apagar a memória dos eleitores. Então tudo que o presidente Jair Bolsonaro tem que fazer é trazer à tona quem é Lula. A defesa que ele faz e fez das piores ditaduras do continente, o Mensalão, o Petrolão, como os empreiteiros e banqueiros se lambuzavam. E é isso que estão tentando trazer de volta. Como é que defende uma acusação dessas? Não dá. Só quando do outro lado tem o William Bonner. Porque ai é um jogo de carta marcado e o William Bonner vai falar que ele não deve mais nada a Justiça. O presidente tem uma oportunidade de levar a um público que é ‘enganado’ diariamente na emissora uma mensagem realista. Lembrar quem é Lula e porque querem voltar ao poder”, comentou.

