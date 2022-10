Constantino diz que eleições 2022 é a ‘mais manipulada da história’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram sobre a campanha eleitoral das eleições

O segundo turno das eleições 2022 acontece no próximo domingo, 30. Mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos para irem as urnas eletrônicas e votarem pelo futuro do país. Neste atual cenário, serão definidos os cargos de presidente da república e de governador de 12 estados, já que no primeiro turno foram definidos os representantes das demais federações e também para os cargos de senador, deputado federal, estadual ou distrital. Em relação à Presidência da República, o Brasil terá a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) ou o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder. O período de campanha eleitoral foi marcado por inúmeros ataques políticos, críticas e polêmicas. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 27. Para o comentarista Rodrigo Constantino, as eleições de 2022 foi a mais manipulada da história do país. “O que será do país entre novembro e até o fim deste ano?. É uma preocupação que muita gente tem porque o clima está conflagrado. Existe além da polarização, rachas em famílias, em grupos de amizade, um risco inegável de uma convulsão social. Muita gente está vendo a eleição mais manipulada da história do país. O TSE agindo como partido político, favorecendo o candidato que se quer deveria ser candidato em um país normal. A cara de pau do Alexandre de Moraes para lavar as mãos e bancar a rainha da Inglaterra. Ele se arrogou o papel de todo poderoso imperador para ir atrás de um grupo de WhatsApp, proibir publicidade de loja de vinho por vender a R$ 22 e censurar a Jovem Pan. Está controlando todo mundo nas redes sociais, mas nas inserções das rádios não tem nada a ver com ele. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. A imprensa, a velha imprensa, o TSE, o STF. Tudo para lavar o passado do Lula, que o condena”, comentou.

