Constantino diz que moradores e autoridades da Flórida ‘vão pecar por excesso de cautela’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a chegada do furacão Ian

Reuters Furacão Ian chega à Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 28



Descrito como “extremadamente perigoso” o furacão Ian chegou à Flórida por volta das 15H05 locais (16h05 em Brasília), com ventos de até 240 km/h e atingiu a ilha de Cayo Costa, segundo o NHC. Sua passagem recente já deixou o estado em situação catastrófica. Ventos fortes, ondas gigantes e inundações foram registrados Centro Nacional de Furacões (NHC). É iminente o impacto do ciclone de categoria 4 na costa oeste deste estado do sudeste dos Estados Unidos. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 28.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, que mora na Flórida, os moradores e autoridades do estado vão pecar por excesso de cautela. “Eu aqui no Sul da Flórida estou bem mais protegido. Agora, nesse momento, nem chuva tem. Tem vento forte, esse é o grande problema inclusive para decolagem de avião. Por isso cancelaram voos até em Miami. Há sete anos morando aqui e tendo pego já o Irma, furacão que atingiu em cheio em 2017, o que percebi é que realmente o povo da Flórida e as autoridades também vão pecar neste momento por excesso de cautela. Então é aquela história. Filas no supermercado, a água e os enlatados logo esgotam nas prateleiras. As autoridades recomendam buscar abrigos, porque se a coisa começar a degringolar rápido não vai depois ser pego de calça curta e de maneira irresponsável não ter alertado. Então todos eles vão pecar por mais cautela, por mais precaução”, comentou.

