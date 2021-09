Constantino elogia postura de Bolsonaro em reunião com Boris Johnson: ‘Liberdade contra obrigatoriedade da vacina’

A reunião foi realizada em Nova York, onde os representantes de Estado chegaram para a 76ª Assembleia Geral da ONU; presidente brasileiro é o único dos 20 líderes que vão participar do encontro que não foi vacinado

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente se reuniu com Boris Johnson nesta segunda-feira, 20



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu início a uma reunião com o primeiro –ministro britânico Boris Johnson. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, 20, e os temas tratados não foram divulgados pelo Palácio do Planalto. A reunião foi realizada em Nova York, onde os representantes de Estado chegaram para a 76ª Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro é o único dos 20 líderes que vão participar do encontro que não foi vacinado. Em público ao lado de Bolsonaro, o premiê também falou da imunização contra a doença. “Nós estamos trabalhando juntos com o Brasil pelas vacinas, é uma ótima vacina, eu tomei ela duas vezes”, disse, se referindo às doses da Oxford/AstraZeneca, que são fabricadas nacionalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A primeira consequência aconteceu quando Bolsonaro foi a um restaurante comer uma pizza. Ele foi barrado na porta por não ter o comprovante de vacinação e teve que comer na calçada do local.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda, o comentarista Rodrigo Constantino elogiou a postura de Bolsonaro, dizendo que ele é o único representante da liberdade contra a obrigatoriedade de se vacinar contra a Covid-19, citando estudos que mostram que, por ter sido infectado, ele já estaria imune. “Sobre a postura de não ser vacinado em meio a todos os vacinados, parabéns ao presidente em um aspecto, não é campanha contra vacina não, mas a obrigatoriedade da vacina é algo que preocupa todo mundo. Esse negócio de passaporte vacinal é fascistoide, ainda mais porque lidamos com vacinas experimentais e tem algumas pessoas, infelizmente, indo a óbito. O presidente estava ali como único representante da liberdade, nesse aspecto, e a ciência. Estudos israelenses mostram que quem contraiu o vírus tem 12 a 13 meses de imunidade natural, muito mais do que a vacina. Isso está nos estudos israelenses, é ciência”, disse o comentarista.

