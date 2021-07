Constantino: ‘Pessoas que desejam piora de Bolsonaro devem ter vidas medíocres’

Declaração foi dada pelo comentarista durante sua participação no programa 3 em 1, que discutiu o estado de saúde do presidente

3 em 1/Jovem Pan Comentarista criticou pessoas que desejam piora no estado de saúde do presidente



Boletim médico da equipe que cuida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) diz que o mandatário está evoluindo de forma satisfatória clinica e laboratorialmente. O presidente foi internado na base aérea de Brasília, foi transferido para São Paulo depois de ser diagnosticado com obstrução intestinal e agora está internado no Hospital Vila Nova Star. Em São Paulo, os médicos concluíram que não era necessária uma cirurgia emergencial, mas a interferência ainda não está descartada. Os médicos informaram ainda que Bolsonaro não está se alimentando, sendo hidratado através de soro e alimentação parenteral. Apesar da melhora no quadro de saúde, não existe previsão de alta para o presidente até o momento.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 15, o comentarista Rodrigo Constantino disse que “desejar o mal do próximo” é prejudicial para as pessoas e que é lamentável que as pessoas misturem suas divergências políticas com a situação de saúde do presidente. “Lamento por que devem ter vidas muito medíocres. São almas ocas, normalmente pessoas medíocres e odientas. É muito lamentável isso, confundir, extrapolar divergências políticas para desejar o pior para os outros. […] É óbvio que no limite, se estamos falando de alguém que está, de fato, representando um estado totalitário, perseguindo minorias, um genocida de verdade, ai já é um pouco mais justificável adotar uma postura filosófica pragmática e ‘consequencialista’ e achar que é um caminho menos pior. Mas mesmo assim, deseja o mal do próximo é algo que faz mal a própria pessoa, via de regra. Mas essas pessoas são exatamente isso, é o ódio do bem”, afirmou Constantino.

Confira a íntegra da edição do programa desta quinta-feira, 15: