Bolsonaro adia ida a Manaus e cancela live desta quinta-feira

Presidente iria a Manaus no sábado para participar de uma motociata; boletim médico diz que não há previsão de alta

Presidente não tem previsão de alta



O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, 15, em sua conta do Twitter, que adiou sua ida a Manaus, prevista para sábado. Ele também cancelou a live desta quinta-feira. “Por motivo de internação hospitalar comunico a impossibilidade de realizar a live de hoje, bem com nossa ida a Manaus fica adiada”, escreveu. Bolsonaro foi internado na quarta-feira, em Brasília, com dores abdominais e soluços persistentes. Ele foi transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta, após ser diagnosticado com uma obstrução intestinal. O último boletim médico informou que o presidente evolui de forma satisfatória, mas ainda não tem previsão de alta.