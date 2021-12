‘CPI Circense’ foi uma mancha para a imagem do Congresso, diz Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram resultados de pesquisa que mostra que apenas 41% da população aprova o trabalho da Câmara e do Senado

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Para comentarista, o Congresso também sofre com um problema de falta de representatividade



Cerca de 41% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso Nacional, enquanto que a aprovação ficou com apenas 10%. Esse é o menor índice da atual legislatura, que começou em 2019. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 21, pelo Instituto Datafolha. A reprovação é medida pelo percentual de pessoas que consideram a avaliação como “ruim” ou “péssima”. A aprovação, por sua vez, é feita por aqueles que consideram o trabalho do Congresso como “bom” ou “ótimo”. Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 21, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a taxa de aprovação do Congresso, dizendo que a CPI da Covid-19 teve impacto direto na avaliação do público, manchando a imagem do Senado e da Câmara dos Deputados.

“Acho que a questão da CPI circense não ajudou. Foi uma mancha muito grande para a imagem do Senado, em particular, e do Congresso como um todo. A população acompanhou aquele espetáculo medonho com um misto de diversão e nojo. Acho que aquilo também cobra o seu preço”, afirmou Constantino. Em seguida, o comentarista afirmou que a melhor maneira de combater a falta de representatividade é aproximar o eleitor do eleito. “Só tem um caminho para melhorar isso, que é uma reforma política decente. O Brasil precisa aproximar o representante do seu suposto representado”, concluiu.

