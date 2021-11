‘É preciso cuidado com a expectativa de fidelidade’, diz Constantino sobre filiação de Bolsonaro ao PL

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram movimentações e articulações políticas para as eleições de 2022

José Dias/PR

Os dirigentes do PL prometeram romper os acordos feitos com o governador João Doria (PSDB), em São Paulo, e com ACM Neto, na Bahia, para garantir a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro. A medida é considerada crucial para a ida do presidente para o PL. Anteriormente, o partido de Valdemar Cosa Neto havia anunciado a cerimônia de filiação do mandatário para a última segunda-feira, 22, mas o evento foi adiado após as negociações travarem. A expectativa é de que o ato de entrada do presidente no partido aconteça no dia 30 de novembro. Atualmente, ao lado de Lula, Bolsonaro aparece como principal candidato nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República nas eleições de 2022.

Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino analisou o movimento de filiação de Bolsonaro, dizendo que os acordos são importantes para garantir a chegada do mandatário, mas se preocupando com as expectativas em torno da filiação. “O PL cedeu em tudo. O presidente deve escolher candidatos a governo e Senado em várias dessas regiões e tem muitos benefícios em trazer o presidente. Agora, é preciso tomar muito cuidado com a expectativa de fidelidade”, afirmou Constantino. O comentarista Fábio Piperno também analisou a filiação ao PL, dizendo que, caso Bolsonaro não seja eleito, o “casamento” poderá se desfazer. “PL nunca foi uma noiva que praticasse a monogamia. Ele namora todo mundo. Neste momento em que busca o acordo com o presidente, é óbvio que ele vai entregar o partido o mais próximo possível de uma sigla de porteira fechada com Bolsonaro. […] Agora, se o presidente fracassar na eleição de 2022, pode ter certeza que o PL não vai ter dificuldade em procurar um outro noivo”, afirmou Piperno.

Confira o programa desta quinta-feira, 25: