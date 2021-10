‘É simbólico intimidar o primeiro jornalista conservador de sucesso’, diz Torlay sobre Allan dos Santos

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, debateram pedido de prisão do jornalista feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

GABRIELA BILÓ/AGE/ESTADÃO CONTEÚDO Jornalista teve a prisão decretada nesta quinta-feira, 21



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) e determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do portal Terça Livre. A decisão foi tomada no dia 5 de outubro – a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contra a prisão. O magistrado também pediu ao Ministério da Justiça que inicie imediatamente o processo de extradição e inclua o nome de Santos na lista de Difusão Vermelha da Interpol. O blogueiro é investigado pelo Supremo nos inquéritos que apuram a divulgação de notícias falsas e ataques a integrantes da Corte e a atuação de uma milícia digital que atenta contra as instituições do país. Em um trecho da decisão, o ministro do STF escreve que o blogueiro “deixou o país diante das investigações e na tentativa de continuar atuando”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, a comentarista Bruna Torlay falou sobre o pedido de prisão, dizendo que a ação é simbólica, pois tenta intimidar o ‘primeiro jornalista conservador de sucesso’ e tenta enviar um recado para outros profissionais com esse alinhamento. “O interesse é trazer o jornalista para o Brasil, porque prender o Allan dos Santos é um recado para todos os jornalistas conservadores em atividade. […] Eu não tenho dúvidas que o Terça Livre representa o primeiro, ele foi o primeiro veículo dirigido por um jornalista conservador que alcançou o sucesso. É simbólico você intimidar o primeiro jornalista conservador que teve muito sucesso, que hoje tem um grande público e que tem credibilidade. […] A partir do momento em que você intimida essa figura, você manda um recado para esses empreendedores que têm a intenção de renovar a imprensa”, afirmou a comentarista.

