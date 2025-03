Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto se reúnem nesta quarta-feira na sede do PL

Ex-presidente da República afirmou estar feliz com a retomada da relação e destacou a importância do líder do partido para as articulações políticas de 2026

Beto Barata/PL Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro conversam na sede do PL



O ex-presidente Jair Bolsonaro tem um encontro marcado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nesta quarta-feira (12), às 10h, na sede do partido. A reunião ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogar a proibição de contato entre os dois. Bolsonaro afirmou estar feliz com a retomada da relação e destacou a importância de Valdemar para as articulações políticas de 2026. Ele também revelou que o dirigente do PL subirá com ele no palanque no próximo domingo (17), no Rio de Janeiro.

A restrição de contato havia sido imposta por Moraes em fevereiro de 2024, no âmbito das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal, Valdemar não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o que levou à revogação das medidas cautelares contra ele.

Com a decisão do STF, além de poder se reunir com Bolsonaro, Valdemar recuperou seu passaporte e a permissão para viagens ao exterior, além de ter de volta bens apreendidos, como relógios de luxo

