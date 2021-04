Jorge Serrão é o novo integrante da bancada do programa ‘3 em 1’

Ao lado de Rodrigo Constantino e Amanda Klein, jornalista irá debater diariamente as principais notícias da política e economia

Reprodução/Jovem Pan Jorge Serrão, jornalista, professor e editor-chefe do blog Alerta Total, se junta a Rodrigo Constantino e Amanda Klein no "3 em 1"



Sob o comando de Paulo Mathias, o programa “3 em 1”, da Jovem Pan, reconhecido como palco de calorosas discussões e debates de ideias sob diferentes perspectivas, passou a contar, a partir desta quarta-feira, 7, com a participação de Jorge Serrão, jornalista, professor e editor-chefe do blog Alerta Total. O trio, agora formado por Rodrigo Constantino, Amanda Klein e Serrão, promete trazer para a bancada os principais assuntos da política e da economia diariamente. O ‘3 em 1’ já alcançou mais de 1,3 milhão de telespectadores em dezembro de 2020, com uma média mensal de 2,8 milhões de visualizações em seu canal no Youtube. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, nas rádios Jovem Pan AM e FM, em São Paulo, nas emissoras da rede Jovem Pan News, no Youtube e no aplicativo Panflix.