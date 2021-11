‘Lula foi para a Europa porque não pode circular no Brasil’, afirma Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan debateram declarações do ex-presidente sobre planos para regulamentar as redes sociais no Brasil

REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/23.11.2020 Presidente defendeu a regulamentação das redes sociais



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar que é necessário regulamentar as redes sociais no Brasil e criticou o atual chefe do executivo Jair Bolsonaro (sem partido). Lula afirmou que o Brasil tem um presidente que conta cinco mentiras por dia por meio das redes sociais, o que, segundo ele, configura um ataque à democracia. Ainda segundo o ex-presidente, os meios de comunicação precisam ser democráticos, com todas as pessoas com o direito de serem ouvidas e sem censuras dos donos da mídia. A declaração foi feita em Bruxelas, na Bélgica, após um encontro com um grupo de empresários no Parlamento Europeu. Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisou as declarações do petista e afirmou que ele opta por ir à Europa porque sabe que não pode circular no Brasil.

“Porque estamos falando dos comentários do Lula? O Lula continuaria preso, ele é um corrupto, bandido e ladrão. Não estou muito interessado no que pensam vários prisioneiros. Então porque estamos falando do Lula? Quando a gente faz essa pergunta é muito importante pra gente não cair nessa espiral de cumplicidade que boa parte da ex-imprensa tem feito. Prefiro chamar de ex-imprensa por que como jornalismo morreu faz tempo. Lula deveria estar preso e está solto por companheiro supremos que ele e a Dilma, seu poste, colocaram lá. […] Por isso que estamos tendo que debater seu ‘impostour’ pela Europa. Porque que ele foi para a Europa falar essas coisas? Porque no Brasil ele não consegue circular, apesar das enquetes o colocarem como favorito com 484% de chance de vitória no primeiro turno”, afirmou Constantino.

Confira o programa desta sexta-feira, 19: