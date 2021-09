‘Mudança de tom de Bolsonaro não reflete normalidade institucional’, analisa Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1 falaram sobre a entrevista do presidente na qual ele afirmou que não existe chance de um golpe no Brasil

Comentarista afirma que presidente segue jogando dentro das quatro linhas da Constituição



Na edição divulgada nesta sexta-feira, 24, pela revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assumiu que extrapolou durante os discursos das manifestações do 7 de setembro e que muitos de seus apoiadores esperavam que ele ‘chutasse o pau da barraca’. Bolsonaro também afirmou que não há chances de desrespeitar os resultados das eleições de 2022. Segundo o chefe do Executivo, a probabilidade de um golpe é zero no Brasil, mas completou: “De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade”, referindo-se à oposição. Ainda falando sobre o pleito, Bolsonaro disse que pretende disputar a eleição, mesmo com as pesquisas mostrando poucas chances dele sair vitorioso.