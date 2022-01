‘Não dá para acreditar no Lula com tanta vantagem’, diz Constantino sobre pesquisas eleitorais

Comentaristas do programa 3 em 1 analisaram o cenário da nova pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 27

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Para comentarista, postura de Lula mostra insegurança com os dados revelados pelas pesquisas eleitorais



Uma nova pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quinta-feira, 27, voltou a mostrar a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra os demais candidatos na corrida presidencial de 2022. No levantamento feito pela XP/Ipespe, Lula aparece com 44% das intenções de voto, liderando de forma isolada a corrida. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição, com 24% dos votos. Em terceiro, Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) aparecem empatados com 8%. Na sequência, vem o governador João Doria (PSDB), com 2%. Por fim, Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Vieira (Cidadania) estão empatados com 1% cada.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a pesquisa, dizendo que não dá para acreditar que Lula tem tanta vantagem contra Bolsonaro na corrida presidencial deste ano, ainda mais levando em conta a postura que o petista tem adotado. “Não dá para acreditar no Lula com tanta vantagem. Não é nem mesmo o que diz o bodylanguage (linguagem corporal, em tradução livre), a postura do próprio Lula. Ele está ai meio que ansioso, tentando de qualquer forma colocar o Alckmin dentro da chapa, do pacote, porque ele sabe que ele precisa parecer mais moderado do que ele é. Ele não está com a tranquilidade toda e nem mesmo os antibolsonaristas estão nadando de braçada tranquilos com o resultado deste ano. Estão todos tensos com a possibilidade de reeleição de Bolsonaro porque sabem que essas pesquisas não retratam a realidade”, afirmou Constantino.

