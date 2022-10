‘Não havia crime até a polícia ir à casa dele’, diz Constantino sobre prisão de Roberto Jefferson

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o caso do ex-deputado federal

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-deputado Roberto Jefferson foi preso após determinação do STF



A Polícia Federal (PF) indiciou nesta segunda-feira, 24, o ex-deputado federal Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio durante operação da corporação realizada na véspera, na qual ele resistiu a ordem de prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que revogava a prisão domiciliar e pedia que ele fosse levado para a cadeia. O ex-deputado deu entrada no sistema prisional na manhã desta segunda e aguarda audiência de custódia no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 24. Para o comentarista Rodrigo Constantino, não havia crime até a polícia ir á casa de Roberto Jefferson. “Tem muitas coisas erradas nessa história toda. O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, não tem porque estar nesse inquérito. O Alexandre de Moraes já passou de todos os limites possíveis, inclusive de não permitir advogado estar com seu cliente, algo que tirou até a OAB da zona de conforto. Agora nada justifica por mais que seja abuso de poder, por mais que seja inconstitucional, por mais que não tenha nenhum crime até ali sido cometido de fato por Roberto Jefferson. A pergunta é o que a polícia foi fazer em um domingo na casa dele. Não tinha crime até ali. Agora uma vez que ele atira contra a polícia ai é óbvio que se trata de um crime e tem que ser punido”, comentou.

