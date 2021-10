Para Constantino, presidente vai ser indiciado porque CPI ‘é gabinete paralelo do lulismo’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram declaração do relator Renan Calheiros sobre um possível indiciamento do presidente ao fim da CPI

Foto: Marcos Corrêa/PR Segundo relator, presidente e outros nomes deverão ser indiciados no relatório final da Comissão



Em entrevista coletiva no Senado Federal nesta terça-feira, 05, o relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a comissão parlamentar de inquérito vai indiciar mais de 30 pessoas, a partir das provas coletadas nos depoimentos ouvidos pelo colegiado, composto por 11 parlamentares. Segundo o senador, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estará entre eles “com certeza”. “Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório, ele com certeza será indiciado, sim, pelo que praticou”, disparou Calheiros aos jornalistas ao ser questionado sobre a situação do chefe do executivo. Ainda na entrevista coletiva, Calheiros deu pistas de outros possíveis nomes que deverão ser indiciados a partir dos argumentos do relatório: “ministros, aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e da roubalheira. Essas pessoas serão responsabilizadas”.

Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 5, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a declaração de Renan Calheiros, dizendo que a CPI não devia ser tratada como algo sério e que Bolsonaro só será indiciado porque o colegiado é o “gabinete paralelo do lulismo”. “É lamentável ainda ter que debater essa CPI como alguma coisa séria. É óbvio que o presidente vai ser indiciado porque se trata de um gabinete paralelo do lulismo que criou uma CPI só para usar como palanque para tentar atacar o presidente. Não quiseram investigar o Covidão. O Renan Calheiros, que parece que tem até projeto para memorial das vítimas do Covid aprovado, foi com plaquinha com o número de mortes e se alguém acha que é algum tipo de empatia é tudo fake, política e politicagem da pior espécie. Demagogia barata. E quando se trata desta turma só vem isso mesmo”, disse o comentarista, que continuou dizendo que ele faria no lugar do PGR. “É uma baita perda de tempo. Se eu sou o PGR, eu pego esse relatório todo que vai ser entregue e já está pronto desde o primeiro dia, e não conseguiram encontrar nada comprometedor, e forro o canil do meu cachorro. Não existe destino melhor para esse relatório”, concluiu Constantino.

