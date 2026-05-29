PCC e CV atuam em 12 estados dos EUA, diz porta-voz

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, integrante do governo norte-americano informou que o país classificou as facções brasileiras como terroristas visando a segurança nacional

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Rebelião na Penitenciária de Junqueirópolis, em São Paulo. Os guardas da muralha dispararam para evitar uma possível fuga dos rebelados, que subiram no telhado e prenderam faixas na caixa d'água, com os dizeres: 'PCC, paz, justiça e liberdade' e 'Contra a Opressão'



A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Robertson, disse nesta sexta-feira (29) que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) atuam em, pelo menos, 12 estados do país. A integrante do governo norte-americano deu declaração durante entrevista exclusiva ao jornal 3 em 1, da Jovem Pan.

Robertson explicou que a classificação das facções brasileiras como terroristas resulta no bloqueio de bens dos grupos, na proibição de integrantes em entrarem no país e considera crime qualquer tipo de apoio às organizações criminosas. A porta-voz afirmou que a medida norte-americana visa “frear e eliminar” a atuação do PCC e do CV nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo.

Perguntada se haveria possibilidade de intervenção norte-americana no Brasil, Robertson negou. A integrante do governo dos Estados Unidos disse que o enquadramento do PCC e do CV não contempla nenhum tipo de atividade militar.

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