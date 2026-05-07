Ministros testam ‘temperatura’ antes de conversa entre Lula e Alcolumbre

Presidente do Congresso conversou com, pelo menos, três integrantes do governo nos últimos dias

Ricardo Stuckert / PR Lula e Alcolumbre durante abertura da 30.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou dois ministros e um dos líderes do governo no Congresso para testarem a temperatura de um possível encontro com Davi Alcolumbre. A sinalização foi positiva.

O presidente do Senado conversou, na terça-feira (5), com o ministro José Múcio, da Defesa, e, na quarta-feira (6), recebeu o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Alcolumbre também teria conversado com o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), com quem tem boa relação.

Segundo apurou a coluna, o entendimento é de que um racha na relação entre Lula e Alcolumbre seria ruim para ambos os lados e poderia piorar ainda mais a relação entre Executivo e Legislativo. Há um temor no governo de que um distanciamento de Alcolumbre, neste momento, poderia dificultar a aprovação de projetos importantes para o governo em ano eleitoral.

Interlocutores buscam acertar uma reunião entre os dois na próxima semana. A data ganha força após o retorno de Lula dos EUA, onde discutiu com o presidente norte-americano, Donald Trump, pautas como a das terras raras. O governo tem pressa, porque há duas propostas que deseja tratar diretamente com Alcolumbre: a Política Nacional de Minerais Críticos e o fim da jornada 6×1.

O governo espera que o Senado avance rápido com a tramitação do projeto de lei que cria um marco legal para as terras raras. A proposta deve ser votada ainda em maio, após o texto ter sido aprovado na noite desta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados. Já em relação à redução da escala de trabalho, o governo quer garantir que Alcolumbre não crie empecilhos na pauta, que é a aposta do Planalto para as eleições de outubro.