‘Ridículo imaginar esse favoritismo’, diz Constantino sobre pesquisa Datafolha

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o novo levantamento de intenções de voto

EVARISTO SA / AFP Pesquisa Datafolha aponta que ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto na corrida pela Presidência da República



Nova pesquisa DataFolha, divulgada nesta quinta-feira, 18, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato escolhido por 47% dos 5.744 entrevistados entre 16 e 18 de agosto. Em segundo lugar, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 32% das intenções de voto, o que demonstra uma diferença de 15 pontos percentuais entre ambos candidatos, principais players da corrida à Presidência da República. Neste cenário, a situação principal é de crescimento do atual chefe do Executivo na comparação com a pesquisa de julho, uma vez que a oscilação foi superior à margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 19.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, não há favoritismo na corrida pela Presidência da República. Ele ainda disse que Lula não vai ganhar a disputa no primeiro turno. “Datafolha é a que menos tem credibilidade de todas. Pertencente ao grupo Folha que faz campanha escancarada contra o governo Bolsonaro e que também é paga pelo grupo Globo, que também faz campanha incessante contra o governo. Então vamos levar a sério a pesquisa na sessão de comédia. DataFolha dizendo que ainda há chances de Lula levar no primeiro turno. E a pergunta que deixo no ar é: alguém ainda acredita nisso?. Ninguém acredita. Os eventos do PT estão vazios, Lula é vaiado em aeroporto, em todo lugar que vai. Ele discursa para fantasma. Então é ridículo imaginar esse favoritismo todo”, comentou.

