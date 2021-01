Rodrigo Constantino: países sacrificaram suas liberdades básicas em nome de uma paranoia

No ‘3 em 1’ desta segunda-feira, comentaristas discutiram vídeo postado por Bolsonaro em que presidente do TJ-MS defende volta às aulas e critica ‘palhaçada midiática fúnebre’

Giuseppe Lami/EFE - 19/03/2020 A cidade de Roma deserta durante o começo da pandemia do coronavírus



Nesta segunda-feira, 25, o programa “3 em 1” discutiu as rígidas medidas de isolamento adotadas por alguns estados, sobretudo São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter um vídeo em que Carlos Eduardo Contar, novo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS), defende o retorno ao trabalho presencial e chama de “palhaçada midiática fúnebre” as reportagens e ações que pedem para as pessoas ficarem em casa. “Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião, que afirme ‘fique em casa’, não procure socorro médico com sintomas leves. Não sobrecarreguem o sistema de saúde. Paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos”, disse o desembargador. O comentarista Rodrigo Constantino disse que tende a concordar com Contar.

“Se pessoas do passado que lutaram muito pela sobrevivência da espécie pudessem entrar em uma máquina do tempo e estar aqui hoje, ficariam um tanto chocados com a covardia da maioria. Acho que já passou da hora de voltarmos a trabalhar presencialmente e outras coisas, como abrir as escolas. A turma do ‘fique em casa e não procure ajuda médica até sintomas graves’ tem sangue nas mãos. No começo, era mais compreensível, não sabíamos a magnitude. O discurso era: ‘Vamos ganhar tempo, achatar a curva [de contágio], investir no sistema de saúde para que ele não chegue a colapsar e depois resgatar a normalidade’. Estamos há um ano nessa. Agora a grande esperança é a vacina, mas já tem gente falando, na Europa, que mesmo com a vacina, a gente tenha que conviver com a pandemia e com óbitos. E eu repito isso há muito tempo porque, infelizmente, gripe mata centenas de milhares de pessoas todos os anos. Temos que ser realistas. Eu vejo com preocupação que muitos países no Ocidente aceitaram sacrificar suas liberdades básicas, seus direitos essenciais, em nome de uma paranoia, de uma histeria. Não quer dizer que seja uma gripezinha, é óbvio que a pandemia é grave, em que pese não ser a pior da história. O que é sem precedentes é a reação a essa pandemia. Eu fui criado para entender que coragem é uma virtude”, disse Constantino.

O pensador conservador lembrou que Israel reduziu em 60% as internações de idosos. “Por outro lado, a vacina da AstraZeneca não é assim tão eficaz com idosos”, afirmou. “Foi tudo feito à toque de caixa, às pressas. Estamos aprendendo a lidar. Temos uma politização excessiva desde o início, quem defende tratamento precoce e quem o demoniza. Se estamos cedendo cedendo a tantas coisas, era natural que pudéssemos relaxar um pouco mais”, completou Constantino. Já Diogo Schelp disse que é “importante entender o que está acontecendo”. Segundo o jornalista, a segunda onda deverá ser pior do que a primeira.

