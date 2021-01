Rodrigo Constantino volta à Jovem Pan em nova fase do programa ‘3 em 1’

O jornalista Diogo Schelp e a procuradora da República Thamea Danelon, em participação especial, completam a bancada do programa, que continua sob o comando de Paulo Mathias

Reprodução/Jovem Pan Em sua volta à Jovem Pan, o jornalista Rodrigo Constantino promete realizar seu trabalho "sem medo de ferir as sensibilidades de certas patrulhas"



A estreia da temporada 2021 do ‘3 em 1’ está agendada para a próxima segunda-feira, 18. O programa, que alcançou mais de 1,3 milhão de telespectadores em dezembro de 2020, com uma média mensal de 2,8 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, volta à programação da Jovem Pan em novo formato e com nova bancada. O jornalista Rodrigo Constantino retorna ao grupo como um dos comentaristas do programa. Afastado da emissora desde novembro de 2020, Constantino se diz honrado com o retorno. “Com muita satisfação eu recebi o convite para retornar à Jovem Pan, uma casa que eu sempre tive muito prazer de trabalhar, onde sempre fiz bons amigos e que sei do jornalismo sério e da pluralidade de opiniões”, afirma. “Eu só tenho a agradecer e olhar pra frente, que seja uma parceria duradoura para poder levar ao ouvinte e ao telespectador da Pan as minhas análises, as minhas reflexões e que eu possa realizar o meu trabalho sem medo de ferir as sensibilidades de certas patrulhas”, complementa.

O ‘3 em 1’ é reconhecido por ser palco de calorosas discussões e debates de ideias sob diferentes pontos de vista. Constantino dividirá a bancada com o jornalista Diogo Schelp e com a convidada especial Thaméa Danelon, procuradora da República e ex-coordenadora da força-tarefa Lava Jato. A apresentação do programa continua sob o comando de Paulo Mathias. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, nas rádios Jovem Pan AM e FM, em São Paulo, nas emissoras da Rede Jovem Pan News, no Youtube e no Panflix.