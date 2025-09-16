Segurança é reforçada em hospital de Brasília após chegada de Bolsonaro

Diferentemente de outras ocasiões em que acessou o DF Star pela entrada principal, desta vez o ex-presidente entrou pelo estacionamento, de forma mais discreta

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital em Brasília na tarde desta terça-feira (16) após apresentar um quadro de mal-estar. Segundo as primeiras informações, ele teve uma crise de soluços, vômito e pressão baixa.

Segurança reforçada no hospital

A chegada de Bolsonaro ao Hospital DF Star foi acompanhada por um forte esquema de segurança. Viaturas da Polícia Penal, responsáveis pela vigilância do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, escoltaram o comboio. A segurança no local foi reforçada também com a presença da Polícia Militar do Distrito Federal.

Diferentemente de outras ocasiões em que acessou o hospital pela entrada principal, desta vez Bolsonaro entrou pelo estacionamento, de forma mais discreta.

Essa medida pode ter sido adotada para evitar tumultos, considerando a polarização política e a possibilidade de manifestações de apoiadores no local.

Contexto da prisão

A necessidade de um esquema de segurança robusto para qualquer deslocamento de Jair Bolsonaro se deve ao fato de ele estar cumprindo prisão domiciliar. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e inclui o monitoramento constante pela Polícia Penal.

A situação de saúde do ex-presidente é acompanhada com atenção, e aguarda-se um boletim médico oficial do Hospital DF Star para fornecer mais detalhes sobre seu estado clínico e a necessidade de internação ou de procedimentos adicionais.

