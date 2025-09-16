Moraes envia à PGR pedido para investigar Tarcísio por suposta obstrução de Justiça

Deputado Rui Falcão, do PT, acusa governador de atuar em Brasília para articular anistia a réus da trama golpista, incluindo Jair Bolsonaro; Procuradoria tem cinco dias para se manifestar

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Aliado de Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas defende a anistia para envolvidos no 8 de Janeiro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (16) a abertura de uma petição autônoma para apurar acusações contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por possível obstrução de Justiça. A medida atende a uma representação apresentada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP). Na decisão, Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá cinco dias para se manifestar.

Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliar se há elementos suficientes para abrir inquérito contra o governador paulista. Segundo a representação, Tarcísio viajou a Brasília, no início do julgamento da trama golpista no STF, para se reunir com lideranças do Congresso e articular apoio a um projeto de anistia que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus.

Para Rui Falcão, a atuação de Tarcísio foi “uma interferência direta no exercício do Poder Judiciário”, com o objetivo de criar um “atalho político” para enfraquecer a persecução penal. O deputado argumenta que a iniciativa não se restringe à atividade parlamentar, mas buscou “fragilizar a autoridade da Corte no exato momento em que proferia julgamento histórico sobre a tentativa de ruptura institucional”.

