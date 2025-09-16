Jovem Pan > Notícias > Economia > Haddad faz apelo para EUA não usarem economia ‘como mecanismo de guerra ideológica’

Haddad faz apelo para EUA não usarem economia ‘como mecanismo de guerra ideológica’

Ministro da Fazenda disse que objetivo do governo brasileiro é ‘sensibilizar’ a gestão de Donald Tump, que aplicou tarifa de 50% ao Brasil alegando perseguição a Jair Bolsonaro no país

  • 16/09/2025 17h36
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo para que os Estados Unidos não utilizem a economia “como mecanismo de guerra ideológica” contra o Brasil, em um momento de crescentes tensões diplomáticas entre os dois países. A declaração de Haddad sublinha a preocupação do governo brasileiro com a instrumentalização de medidas econômicas em disputas de cunho político. “Todo o objetivo do governo brasileiro tem sido esse de sensibilizar as autoridades americanas para não confundir as coisas, né? E nem usar a economia — ou seja, o dólar, a tarifa, seja o que for, como mecanismo de guerra ideológica”, afirmou Haddad.

A manifestação do ministro se alinha à posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que publicou um artigo no jornal The New York Times, neste domingo (14), abordando a imposição de tarifas extras de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA. Lula classificou as taxas como “não apenas equivocadas, mas também ilógicas” e “infundadas” economicamente, atribuindo sua motivação a interesses políticos da Casa Branca. Segundo o presidente, as medidas visam defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O governo americano, por sua vez, tem intensificado as ameaças de sanções ao Brasil, alegando perseguição política contra Bolsonaro. Nesta segunda-feira (15), o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que seu governo tomará novas medidas contra o Brasil em decorrência da condenação do ex-presidente. Rubio criticou a decisão do STF como um “acontecimento sombrio” e “mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial”, sem mencionar nomes, mas fazendo referência a “juízes ativistas” e “reivindicações extraterritoriais”.

Lula, em seu artigo, defendeu a decisão histórica do STF, afirmando que ela protege as instituições e o Estado democrático de Direito, e que o julgamento foi conduzido de acordo com a Constituição. Ele também rebateu outras acusações de Washington, como a de que a regulação das redes sociais no Brasil visa censurar a liberdade de expressão, classificando o argumento como “desonesto” e destacando a busca por proteção contra fraudes, desinformação e discurso de ódio.

Além disso, Lula defendeu o Pix, alvo de investigação comercial do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA), e as políticas ambientais brasileiras. As tensões já levaram a medidas como a revogação de vistos de ministros do STF e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos contra Bolsonaro no Supremo. 

