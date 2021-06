Serrão: ‘É lamentável que senadores se transformem em inquisidores de servidores públicos’

Declaração foi feita pelo comentarista durante a participação no programa 3 em 1 desta sexta-feira, 18

Jefferson Rudy/Agência Senado Os médicos Ricardo Zimerman e Francisco Cardoso depuseram nesta sexta-feira, 18, na CPI da Covid-19



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será investigado pela CPI da Covid-19. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 18, pelo relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL). O emedebista divulgou uma lista com 14 nomes que passarão de testemunhas a investigados pelo colegiado. “Acentua o momento importante da CPI. Significa dizer que, com relação a essas pessoas, contra os quais já acessamos provas e indícios, precisamos mudar o patamar da investigação. Isso é bom para a investigação e para a segurança jurídica do próprio investigado, porque, a partir dessa condição, ele passa a ter direito às informações e acessos às provas e indícios que estão sendo juntados na investigação”, disse Calheiros. Além de Queiroga, os ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), a ex-secretária Mayra Pinheiro e o ex-chefe da Secom Fábio Wajngarten estão entre os nomes que serão investigados.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão falou sobre a CPI, lamentando que os senadores ‘extrapolem’ suas funções para irem contra servidores públicos e apontando que esse comportamento pode ser prejudicial para eles em 2022. “É lamentável e deplorável que senadores utilizem o arbítrio, o abuso de autoridade e extrapolem sua função legislativa para se transformarem em inquisidores de servidores públicos, principalmente profissionais de saúde que, errada ou acertadamente, atuaram no combate à Covid-19. É uma vergonha o que esses parlamentares e o que o Senado brasileiro está fazendo. A população está percebendo e o troco virá em 2022, quando teremos a renovação e um terço do Senado. Provavelmente, 27 senadores são altamente candidatos a perderem o emprego no ano que vem”, disse Serrão.

Além disso, o comentarista falou sobre os objetivos da CPI, dizendo que, em sua visão, o colegiado tem apenas um investigado, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que os senadores procuram alternativas para um pedido de impeachment. “O que está acontecendo de fato nessa Comissão Picareta de Inquisição é que ela não tem 14 investigados, ela tem um, o décimo quinto, e chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tudo que está sendo feito até agora é um roteiro programado para tentar atingir o presidente da República. Desgastando ou construindo uma narrativa pseudo-jurídica que justifique um pedido de impeachment contra o presidente”, concluiu Serrão.

